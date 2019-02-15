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Банк «ФК Открытие», лицензия №2209

ДО "Смоленский" Ф-ла Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,74 67,55 15.02.2019 13:19
Евро от 1 74,21 76,22 15.02.2019 13:19
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 83,28 87,49 15.02.2019 13:19
Швейцарский франк от 1 64,69 67,96 15.02.2019 13:19
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 500-37-10, +7 495 797-32-44
119121, г. Москва, пл. Смоленская – Сенная, д.27, строен.1
Смоленская, Смоленская, Киевская

Режим работы

08:00—21:00

Дополнительная информация

Индивидуальный курс по запросу, тел. 8 (800) 500-37-10 с 10:00 до 19:00 для сумм от 10 000 Долларов/Евро, при наличии валюты в кассе. Предложение не является публичной офертой. При обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов США или Евро взимается комиссия в сумме 250 руб. за операцию.

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