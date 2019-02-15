Банк «ФК Открытие», лицензия №2209
Октябрьская, Речной вокзал, Площадь Ленина
ДО "Новосибирский" Ф-ла Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,74
|67,55
|15.02.2019 13:19
|Евро
|от 1
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:19
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 500-37-10, +7 383 325-15-43
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом. 44
Режим работы
пн — пт:
09:30—19:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
Дополнительная информация
Индивидуальный курс по запросу, тел. 8 (800) 500-37-10 с 10:00 до 19:00 для сумм от 10 000 Долларов/Евро, при наличии валюты в кассе. Предложение не является публичной офертой. При обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов США или Евро взимается комиссия в сумме 250 руб. за операцию.
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