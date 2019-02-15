Банк «ФК Открытие», лицензия №2209
Ф-л Южный ПАО Банка "ФК Открытие"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,74
|67,55
|15.02.2019 13:19
|Евро
|от 1
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:19
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|83,28
|87,49
|15.02.2019 13:19
|Швейцарский франк
|от 1
|64,69
|67,96
|15.02.2019 13:19
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 500-37-10, +7 863 200-91-09
344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Города Волос, дом 112/130
Режим работы
пн — пт:
09:00—18:00
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Индивидуальный курс по запросу, тел. 8 (800) 500-37-10 с 10:00 до 19:00 для сумм от 5 000 Долларов/Евро, при наличии валюты в кассе. Предложение не является публичной офертой. При обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов США или Евро взимается комиссия в сумме 250 руб. за операцию.
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