Дополнительная информация

Индивидуальный курс по запросу, тел. 8 (800) 500-37-10 с 10:00 до 19:00 для сумм от 5 000 Долларов/Евро, при наличии валюты в кассе. Предложение не является публичной офертой. При обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов США или Евро взимается комиссия в сумме 250 руб. за операцию.