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Банк Реалист (бывш. МПБ), лицензия №2646

Банк Реалист ДО "Сергиев Посад"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 66,84 15.02.2019 12:34
Евро от 1 74,95 75,40 15.02.2019 12:34
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 787-72-27 (доб. 60214)
МО г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной армии, д. 12, пом. 1, №9-13

Режим работы

пн — пт:
10:00—20:00
сб:
10:30—18:00
вс:
выходной
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