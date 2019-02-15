Банк Реалист (бывш. МПБ), лицензия №2646
Банк Реалист ДО "Сергиев Посад"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|66,84
|15.02.2019 12:34
|Евро
|от 1
|74,95
|75,40
|15.02.2019 12:34
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 787-72-27 (доб. 60214)
МО г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной армии, д. 12, пом. 1, №9-13
Режим работы
пн — пт:
10:00—20:00
сб:
10:30—18:00
вс:
выходной
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