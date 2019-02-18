Заубер Банк, лицензия №1614
Улица 1905 года, Краснопресненская, Баррикадная
Заубер Банк - ДО №4 «Пресня»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,11
|66,64
|18.02.2019 15:25
|от 500
|66,11
|66,64
|Евро
|от 1
|74,76
|75,24
|18.02.2019 15:25
|от 500
|74,76
|75,24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 647-06-06, +7 495 640-07-02, +7 495 640-07-04, +7 800 775-44-54
123022, Москва, Пресненский Вал, д.3
Режим работы
09:30—20:30
331