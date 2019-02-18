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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ДО №4 «Пресня»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,11 66,64 18.02.2019 15:25
от 500 66,11 66,64
Евро от 1 74,76 75,24 18.02.2019 15:25
от 500 74,76 75,24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 647-06-06, +7 495 640-07-02, +7 495 640-07-04, +7 800 775-44-54
123022, Москва, Пресненский Вал, д.3
Улица 1905 года, Краснопресненская, Баррикадная

Режим работы

09:30—20:30
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