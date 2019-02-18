Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,11 66,64 18.02.2019 15:25 от 500 66,11 66,64 Евро от 1 74,76 75,24 18.02.2019 15:25 от 500 74,76 75,24

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