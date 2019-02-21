Заубер Банк, лицензия №1614
Бибирево, Алтуфьево, Отрадное
Заубер Банк - ДО №5 «Бибирево»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,36
|65,84
|21.02.2019 14:14
|от 500
|65,36
|65,84
|Евро
|от 1
|74,11
|74,59
|21.02.2019 14:14
|от 500
|74,11
|74,59
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 775-44-54, +7 495 647-06-06
127549, г. Москва, Бибиревская ул., д. 10/1
вход с торца бизнес-центра
Режим работы
09:30—20:30
86