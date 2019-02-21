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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ДО №5 «Бибирево»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,36 65,84 21.02.2019 14:14
от 500 65,36 65,84
Евро от 1 74,11 74,59 21.02.2019 14:14
от 500 74,11 74,59
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 775-44-54, +7 495 647-06-06
127549, г. Москва, Бибиревская ул., д. 10/1
вход с торца бизнес-центра
Бибирево, Алтуфьево, Отрадное

Режим работы

09:30—20:30
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