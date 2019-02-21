Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,36 65,84 21.02.2019 14:14 от 500 65,36 65,84 Евро от 1 74,11 74,59 21.02.2019 14:14 от 500 74,11 74,59

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