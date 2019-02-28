Банк Казани, лицензия №708
Буревестник, Бурнаковская, Канавинская
Банк Казани - ОО "Нижегородский №3"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,60
|66,29
|28.02.2019 08:14
|Евро
|от 1
|74,70
|75,39
|28.02.2019 08:14
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7751-877
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 123
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
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