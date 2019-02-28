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Банк Казани, лицензия №708

Банк Казани - ОО "Нижегородский №3"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,60 66,29 28.02.2019 08:14
Евро от 1 74,70 75,39 28.02.2019 08:14
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 7751-877
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 123
Буревестник, Бурнаковская, Канавинская

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
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