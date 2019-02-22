Норвик Банк, лицензия №902
«Машиностроителей 9»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,35
|65,80
|22.02.2019 22:52
|Евро
|от 1
|74,10
|74,60
|22.02.2019 22:52
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 1001-777, +7 8362 68-27-00
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 9
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб, вс:
выходной
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