Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 64,60 66,30 03.03.2019 00:09 Евро от 1 73,50 75,30 03.03.2019 00:09

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.