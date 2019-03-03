Вход
Поиск
Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175

ОКВКУ "Роза Хутор" АО КБ "Индустриальный Сберегательный банк"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 64,60 66,30 03.03.2019 00:09
Евро от 1 73,50 75,30 03.03.2019 00:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 862 225-69-68, 225-69-69
г. Сочи, с.Эстосадок, горнолыжный курорт "Роза Хутор", наб. Лаванда д.1
Казино "Бумеранг"

Режим работы

круглосуточно
22