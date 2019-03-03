Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175
ОКВКУ "Роза Хутор" АО КБ "Индустриальный Сберегательный банк"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|64,60
|66,30
|03.03.2019 00:09
|Евро
|от 1
|73,50
|75,30
|03.03.2019 00:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 862 225-69-68, 225-69-69
г. Сочи, с.Эстосадок, горнолыжный курорт "Роза Хутор", наб. Лаванда д.1
Казино "Бумеранг"
Режим работы
круглосуточно
22