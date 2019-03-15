НС Банк, лицензия №3124
Семёновская, Электрозаводская, Преображенская площадь
ДО "На Семеновской"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,09
|65,63
|15.03.2019 18:32
|Евро
|от 1
|73,76
|74,29
|15.03.2019 18:32
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,27
|87,57
|15.03.2019 18:32
|Швейцарский франк
|от 1
|63,48
|65,63
|15.03.2019 18:32
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 555-43-24, +7 495 276-25-80
105318, г. Москва, ул.Ткацкая, д.5, стр.3
Офис НС Банка располагается на первом этаже Торгово-Строительного Комплекса Семеновский.
Режим работы
пн — пт:
09:30—20:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
Дополнительная информация
Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.
127