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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ОКВКУ №11 «Новые Черемушки»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 64,46 64,94 22.03.2019 17:41
от 500 64,46 64,94
Евро от 1 72,96 73,44 22.03.2019 17:41
от 500 72,96 73,44
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 775-44-54, +7 495 647-06-06
117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36
Новые Черёмушки, Профсоюзная, Калужская

Режим работы

09:30—20:30
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