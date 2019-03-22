Заубер Банк, лицензия №1614
Новые Черёмушки, Профсоюзная, Калужская
Заубер Банк - ОКВКУ №11 «Новые Черемушки»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|64,46
|64,94
|22.03.2019 17:41
|от 500
|64,46
|64,94
|Евро
|от 1
|72,96
|73,44
|22.03.2019 17:41
|от 500
|72,96
|73,44
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 775-44-54, +7 495 647-06-06
117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36
Режим работы
09:30—20:30
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