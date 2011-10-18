Британский фунт стерлингов (англ. pound sterling) – официальная валюта Великобритании. Банковский код - GBP. 1 фунт равен 100 пенсам. Номиналы банкнот в обращении: 50, 20, 10, 5, 2, 1 фунт стерлингов. Монеты: 1 фунт стерлингов, 50, 20, 10, 5, 2 пенса, 1 пенни. Название денежной единицы происходит от слова pondus (лат. «вес, тяжесть») и sterling (от англ. «серебряная монета»).

Традиционно на лицевой стороне фунта печатаются короли и королевы Великобритании, в настоящее время – Елизавета II. На обороте – выдающиеся англичане, на 5 фунтах изображена Элизабет Фрай (реформатор тюремной системы в Великобритании), на 10 фунтах – Чарльз Дарвин (автор эволюционной теории), на 20 фунтах старого образца - Сир Эдвард Элгар (композитор), нового – Адам Смит (отец экономической науки). На 50 фунтах отпечатан первый президент Банка Англии Сир Джон Хоублон. На находящихся в обращении монетах изображается только Елизавета II.

Фунт стерлингов используется с ХII века. Считается, что он был введен Генрихом II в 1158 году, и его можно было обменять на серебро, а с 1816 по 1914 год – на золото. В первой четверти ХХ века обменный курс был фиксированным: за один фунт давали 4,9 американских доллара.

Окончательный отказ от конвертируемости в драгметаллы произошел 21 сентября 1931 года в результате Великой депрессии. Отказ от золотого стандарта привел к девальвации фунта на 20%. В 1946 году в результате Бреттон-Вудского соглашения он стал свободно конвертируемым. Неудачная попытка привязать обменный курс к другим валютам привела к его девальвации на 30% в 1949 году.

В 1966 году Великобритания оказалась вынуждена ввести ограничения на конвертацию и вывоз валюты. Тогда туристам разрешалось взять с собой не более 50 фунтов, данный запрет был отменен только в 1970-м. При этом в 1966 году фунт оказался девальвирован еще на 14% до 2,71 доллара.

Следующий кризис произошел уже в 1976 году, когда курс снизился до 1,57 доллара. Тогда Соединенному Королевству был предоставлен заем МВФ для поддержания национальной валюты в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила 1,05 доллара.

В 1988 году при правительстве Маргарет Тэтчер была предпринята попытка привязать курс фунта к немецкой марке. Но уже в 1992 году от этого пришлось отказаться: в течение считанных дней британская валюта была девальвирована на 25% под давлением валютных спекулянтов. Именно на этих операциях удалось заработать хедж-фонду Quantum Джорджа Сороса.

На лето 2011 года фунт котируется в пределах 1,62-64 доллара.Курс английского фунта к евро составляет 1,11-15 евро за один фунт стерлингов.

Британский фунт занимает четвертое место в мире по размерам валютных резервов после доллара США, евро и японской иены. За эмиссию валюты и проведение денежно-кредитной политики отвечает Банк Англии.

Стоимость фунта стерлингов по отношению к другим валютам обеспечивает высокое развитие промышленности Великобритании (по объему валового внутреннего продукта страна занимает седьмое место в мире).

Английский фунт – одна из основных валют на рынке Forex. Великобритания сохраняет высокие процентные ставки, что делает фунт привлекательным для позиционных сделок. Кроме того, британские макроэкономические индикаторы показывают лучшие данные, чем по зоне евро в целом. На котировку фунта серьезное влияние оказывают цены на энергоресурсы, так как он обычно находится в положительной корреляции с ценами на нефть.

Котировку английского фунта принято называть кабелем - в честь кабеля, который был проложен по дну Атлантики, для того чтобы передавать цены по телеграфу из Старого света в Новый и обратно. Традиционно для фунта используется так называемая обратная котировка, то есть указывается количество долларов, входящих в одну единицу другой валюты.

Точно так же, как на рынке Forex, выставляют свои котировки банки и обменные пункты в Лондоне. При поездке туда можно взять с собой доллары или евро. Самые лучшие котировки, как правило, в меняльных конторах в центре. При этом необходимо обратить внимание, чтобы с операции не бралась комиссия. На этой странице вы можете узнать актуальный курс английского фунта к рублю и проследить динамику его изменения за прошедшие годы. Например, в 2016 году минимальное значение наблюдалось 30 декабря, тогда один фунт стерлингов стоил 73,9 рубля, а максимальное – 22 января, в этот день один английский фунт оценивался в 118,4 рубля.

Также в разделе представлена таблица кросс курсов фунта к евро, доллару США, швейцарскому франку и другим валютам, которая поможет определить стоимость британской валюты относительно валют других стран.

Перевести определенную сумму из одной валюты в другую можно воспользовавшись конвертером валют. Кроме того, с его помощью можно узнать кросс курс валют на любую дату, например 17 января 2015 года курс евро к фунту стерлингов составлял 1 к 0,73, таким образом, чтобы купить 120 евро, вам потребовалось бы 88,05 фунтов.

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