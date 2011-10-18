Вход

Курс казахстанского тенге

Динамика курса казахстанского тенге (KZT) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты казахстанского тенге за сегодня и прогноз на завтра.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы  •  все курсы
покупка продажа
KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
14,90
Москоммерцбанк
17,75
Москоммерцбанк
Конвертер KZT

Динамика курса казахстанского тенге, за 100 KZT

Дата Курс ЦБ РФ
выбрать дату
Период:
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • все
Лучшие курсы казахстанского тенге
Покупка
Продажа
Все курсы

Кросс-курсы казахстанского тенге на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
100 KZT 0,26 0,23 1,79 7,18 0,21 0,27 29,43

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Информация о казахстанском тенге

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
KZT 398

Страны обращения

Казахстан

Историческая справка

Казахский тенге – официальная валюта Республики Казахстан. Банковский код – KZT. 1 тенге равен 100 тиынам. Номиналы действующих банкнот: 10 тыс., 5 тыс., 2 тыс., 1 тыс., 500 и 200 тенге. Монеты: 100, 50, 20, 10, 5 и 1 тенге. В настоящее время не выпускаются, но из обращения не изымались и до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын.

Лицевая сторона банкнот Казахстана разных достоинств идентична, но имеет разную цветовую окраску. На ней изображены «Астана – Байтерек» (монумент, воздвигнутый в честь основания новой столицы), флаг, герб, фрагмент гимна, номинал, а также отпечаток руки первого президента Нурсултана Назарбаева с его подписью. На реверсе – контур Казахстана, внутри которого изображены различные рисунки, а именно: на 200 тенге – здания Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства обороны, а также крылатый барс (один из символов государства). На 500 тенге – здание Министерства финансов, а также чайки, летящие над морем. На 1 тыс. – Президентский культурный центр на фоне горного пейзажа. На 2 тыс. тенге – Театр оперы и балета им. Абая в Алма-Ате. На 5 тыс. – памятник независимости республики и гостиница «Казахстан». На 10 тыс. изображена резиденция Акорда – президентский дворец в Астане. Примечательно, что на всех банкнотах республики номинал прописью продублирован на русском языке.

Монеты Казахстана содержат на аверсе национальный герб республики, год чеканки и надпись по кругу «Республика Казахстан». На реверсе – номинал в растительном орнаменте.

Согласно данным археологов, первые деньги, которые появились на территории Казахстана, имеют китайское происхождение. И это неудивительно, так как страна находилась на Великом шелковом пути, соединяющим Европу и Азию. С VI века в обращении появились монеты тюркских правителей. А с VIII века степные кочевники региона подверглись вторжению арабов и расчеты стали проводиться в серебряных дирхемах. Появились первые монетные дворы в таких древних городах, как Бараба, Испиджаб, Тараз. Сырьем для чеканки служили местные серебряные рудники, расположенные в верховьях рек Талас и Ахангаран.

Истощение рудников к XII веку привело к затяжному 250-летнему серебряному кризису и использованию заменителей денег – медным монетам. В этот период территория сегодняшнего Казахстана была во власти татаро-монголов и являлась частью их империи.

В XIV веке земли переходят в руки Тамерлана. Происходит подъем экономики, а денежной единицей становится танга – монеты чеканились в Бухаре, на территории современного Узбекистана. Именно отсюда происходит название сегодняшней валюты Казахстана.

В 1428 году по инициативе ученого и государственного деятеля Улугбек была проведена денежная реформа, в результате которой старые медные деньги обменивались на новые, монетные дворы закрывались, а эмиссия должна была проводиться исключительно в Бухаре. Такая система просуществовала 60 лет. Однако позже территория вновь оказалась разделена на отдельные ханства.

В 1731-1798 годах проходил процесс присоединения к России, и в обращение входят русские монеты.

Денежная реформа 1895-1897 годов ввела систему золотого стандарта. В обращении находились золотые, серебряные и медные монеты, но основным видом денег становятся кредитные билеты Государственного Банка России, которые на 92% были обеспечены золотом.

В 1921 году в России был создан Государственный Банк РСФСР, который открыл учреждения в каждой из союзных республик. Денежной единицей Казахстана стал советский рубль. Вместе со всей страной Казахская Советская Социалистическая Республика пережила четыре деноминации: 1922 год – 10 000 к 1, 1923-й – 100 к 1, 1947-й – 10 к 1, 1961-й – 10 к 1.

Возврат к собственной национальной валюте в Казахстане произошел в 1993 году. В условиях, когда Россия объявила о выходе новых банкнот, руководство получившей самостоятельность республики оказалось вынуждено делать это в срочном порядке, так как в страну хлынул поток старых советских рублей. В результате реформа носила конфискационный характер: обмен производился только в течение пяти дней, курс был 500 рублей за 1 тенге, причем каждый гражданин старше 16 лет мог конвертировать не более 100 тыс. рублей. Суммы сверх этого лимита были заморожены на специальных лицевых счетах в банке без права использования на срок до шести месяцев. Для проверки законности получения этих денег создавались специальные комиссии, которые наделялись правом разблокировать их досрочно.

Как и все страны с переходной экономикой, в первые годы независимости Республика Казахстан пережила период гиперинфляции, которая в 1994 году была свыше 1 000%, в 1995-м – 60%, 1996-м – 29%, 1997-м – 11%. Далее процесс роста цен стабилизировался. В последние годы он составляет не более 8%, а национальная валюта на весну 2012 года колеблется в пределах 147-148 тенге за доллар США или 194-196 за евро. По отношению к российской валюте 1 тенге стоит приблизительно 0,20 рубля.

В 2017 году курс тенге умеренно снижался к рублю. Курс снижался на протяжении 6 месяцев и за год уменьшился на 0,7580 руб. за 100ед. Максимальная стоимость тенге в 2017 году была зафиксирована в первой половине марта и равнялась 18,6485 руб., а минимальная — в начале октября и составляла 16,6873 руб. На 1 февраля 2018 года курс составил - 18 руб.

До настоящего времени казахский тенге не является свободно конвертируемой

валютой, в стране действует ряд ограничений. Однако в последние годы наметились шаги по либерализации валютного законодательства.

Экономика республики может представлять интерес для инвесторов: страна богата полезными ископаемыми, такими как нефть, газ, уран. Она демонстрировала стабильный рост ВВП – более 7% в год вплоть до начала мирового финансового кризиса 2008 года. С 2010-го в Казахстане происходит постепенный выход из рецессии.

При поездках в Казахстан для ввоза и вывоза наличной национальной и иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент в 3 тыс. долларов США, необходимо заполнение декларации. Банковский сектор в республике более развит, чем в других странах региона, во многих местах есть возможность расплачиваться кредитными картами. Кроме того, на севере страны на рынках в оплату часто принимаются российские рубли.

Курсы валют в городах