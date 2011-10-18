Казахский тенге – официальная валюта Республики Казахстан. Банковский код – KZT. 1 тенге равен 100 тиынам. Номиналы действующих банкнот: 10 тыс., 5 тыс., 2 тыс., 1 тыс., 500 и 200 тенге. Монеты: 100, 50, 20, 10, 5 и 1 тенге. В настоящее время не выпускаются, но из обращения не изымались и до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын.

Лицевая сторона банкнот Казахстана разных достоинств идентична, но имеет разную цветовую окраску. На ней изображены «Астана – Байтерек» (монумент, воздвигнутый в честь основания новой столицы), флаг, герб, фрагмент гимна, номинал, а также отпечаток руки первого президента Нурсултана Назарбаева с его подписью. На реверсе – контур Казахстана, внутри которого изображены различные рисунки, а именно: на 200 тенге – здания Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства обороны, а также крылатый барс (один из символов государства). На 500 тенге – здание Министерства финансов, а также чайки, летящие над морем. На 1 тыс. – Президентский культурный центр на фоне горного пейзажа. На 2 тыс. тенге – Театр оперы и балета им. Абая в Алма-Ате. На 5 тыс. – памятник независимости республики и гостиница «Казахстан». На 10 тыс. изображена резиденция Акорда – президентский дворец в Астане. Примечательно, что на всех банкнотах республики номинал прописью продублирован на русском языке.

Монеты Казахстана содержат на аверсе национальный герб республики, год чеканки и надпись по кругу «Республика Казахстан». На реверсе – номинал в растительном орнаменте.

Согласно данным археологов, первые деньги, которые появились на территории Казахстана, имеют китайское происхождение. И это неудивительно, так как страна находилась на Великом шелковом пути, соединяющим Европу и Азию. С VI века в обращении появились монеты тюркских правителей. А с VIII века степные кочевники региона подверглись вторжению арабов и расчеты стали проводиться в серебряных дирхемах. Появились первые монетные дворы в таких древних городах, как Бараба, Испиджаб, Тараз. Сырьем для чеканки служили местные серебряные рудники, расположенные в верховьях рек Талас и Ахангаран.

Истощение рудников к XII веку привело к затяжному 250-летнему серебряному кризису и использованию заменителей денег – медным монетам. В этот период территория сегодняшнего Казахстана была во власти татаро-монголов и являлась частью их империи.

В XIV веке земли переходят в руки Тамерлана. Происходит подъем экономики, а денежной единицей становится танга – монеты чеканились в Бухаре, на территории современного Узбекистана. Именно отсюда происходит название сегодняшней валюты Казахстана.

В 1428 году по инициативе ученого и государственного деятеля Улугбек была проведена денежная реформа, в результате которой старые медные деньги обменивались на новые, монетные дворы закрывались, а эмиссия должна была проводиться исключительно в Бухаре. Такая система просуществовала 60 лет. Однако позже территория вновь оказалась разделена на отдельные ханства.

В 1731-1798 годах проходил процесс присоединения к России, и в обращение входят русские монеты.

Денежная реформа 1895-1897 годов ввела систему золотого стандарта. В обращении находились золотые, серебряные и медные монеты, но основным видом денег становятся кредитные билеты Государственного Банка России, которые на 92% были обеспечены золотом.

В 1921 году в России был создан Государственный Банк РСФСР, который открыл учреждения в каждой из союзных республик. Денежной единицей Казахстана стал советский рубль. Вместе со всей страной Казахская Советская Социалистическая Республика пережила четыре деноминации: 1922 год – 10 000 к 1, 1923-й – 100 к 1, 1947-й – 10 к 1, 1961-й – 10 к 1.

Возврат к собственной национальной валюте в Казахстане произошел в 1993 году. В условиях, когда Россия объявила о выходе новых банкнот, руководство получившей самостоятельность республики оказалось вынуждено делать это в срочном порядке, так как в страну хлынул поток старых советских рублей. В результате реформа носила конфискационный характер: обмен производился только в течение пяти дней, курс был 500 рублей за 1 тенге, причем каждый гражданин старше 16 лет мог конвертировать не более 100 тыс. рублей. Суммы сверх этого лимита были заморожены на специальных лицевых счетах в банке без права использования на срок до шести месяцев. Для проверки законности получения этих денег создавались специальные комиссии, которые наделялись правом разблокировать их досрочно.

Как и все страны с переходной экономикой, в первые годы независимости Республика Казахстан пережила период гиперинфляции, которая в 1994 году была свыше 1 000%, в 1995-м – 60%, 1996-м – 29%, 1997-м – 11%. Далее процесс роста цен стабилизировался. В последние годы он составляет не более 8%, а национальная валюта на весну 2012 года колеблется в пределах 147-148 тенге за доллар США или 194-196 за евро. По отношению к российской валюте 1 тенге стоит приблизительно 0,20 рубля.

В 2017 году курс тенге умеренно снижался к рублю. Курс снижался на протяжении 6 месяцев и за год уменьшился на 0,7580 руб. за 100ед. Максимальная стоимость тенге в 2017 году была зафиксирована в первой половине марта и равнялась 18,6485 руб., а минимальная — в начале октября и составляла 16,6873 руб. На 1 февраля 2018 года курс составил - 18 руб.

До настоящего времени казахский тенге не является свободно конвертируемой

валютой, в стране действует ряд ограничений. Однако в последние годы наметились шаги по либерализации валютного законодательства.

Экономика республики может представлять интерес для инвесторов: страна богата полезными ископаемыми, такими как нефть, газ, уран. Она демонстрировала стабильный рост ВВП – более 7% в год вплоть до начала мирового финансового кризиса 2008 года. С 2010-го в Казахстане происходит постепенный выход из рецессии.

При поездках в Казахстан для ввоза и вывоза наличной национальной и иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент в 3 тыс. долларов США, необходимо заполнение декларации. Банковский сектор в республике более развит, чем в других странах региона, во многих местах есть возможность расплачиваться кредитными картами. Кроме того, на севере страны на рынках в оплату часто принимаются российские рубли.