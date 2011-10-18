Норвежская крона - официальная валюта Королевства Норвегия. Банковский код - NOK. 1 крона равна 100 эре, но в настоящее время денежные знаки достоинством менее 1 кроны выведены из обращения. Номиналы действующих банкнот: 1 000, 500, 100 и 50 крон. Монеты: 20 10, 5 и 1 крона.

На лицевой стороне банкноты в 50 крон изображен норвежский писатель и собиратель фольклора начала XX века Петер Кристен Асбьернсен, на обороте – водяные лилии; на 100 кронах – выдающаяся оперная певица XX века Кирстен Флагстад и концертный зал Народного театра в Осло; на 200 кронах – ученый Кристиан Олаф Биркеланд, внесший вклад в исследование электромагнитных волн, а также впервые объяснивший природу такого явления, как северное сияние, и контур полярной части страны; на 500 кронах – писательница начала XX столетия Сигрид Унсед и венок цветов из ее трилогии «Кристин, дочь Лавранса», за которую она была удостоена Нобелевской премии по литературе; на 1 000 крон – художник-символист Эдвард Мунк и репродукция его картины «Солнце».

На аверсе монеты в 1 крону - символ королевской власти крест с коронами на четырех концах, на реверсе - национальный орнамент, номинал и год чеканки, в середине – отверстие; на 5 кронах – монограмма короля Карла V, надпись «Королевство Норвегия» (оборот аналогичен 1 кроне). На аверсе монет в 10 и 20 крон - портрет действующего короля Карла V, а на реверсе - фрагмент крыши памятника деревянного зодчества и нос корабля викингов соответственно.

Принято считать, что первые монеты на территории Норвегии были отчеканены при короле Олафе I в конце X века. С начала XVII столетия они изготавливались из серебра, добывавшегося в городе Консберг на юге страны. А первые банкноты были выпущены в обращение в 1695 году. При этом первые бумажные деньги были эмитированы не государством или королем, а получившим на это подряд предпринимателем Тором Моленном. Предприятие не удалось – население оказалось не готово использовать бумагу с несколькими восковыми печатями вместо драгоценного металла.

В это время Норвегия была частью Дании. И в 1736 году вторую попытку выпустить банкноты в обращение предпринял учрежденный под королевским контролем Датско-Норвежский вексельный банк. В 1791-м право эмиссии передали Датско-Норвежскому спесиебанку, а в 1813-м – Риксбанку.

Несмотря на то, что в 1814 году Норвегия вошла в состав Швеции, в 1816-м местный парламент утвердил создание Национального банка, а новой денежной единицей стал спесиедалер. С 1855 года страна окончательно переключилась на бумажные деньги.

С 1874 года происходит переход на золотой стандарт, а с 1875-го Норвегия вступает в Скандинавский валютный союз. В соответствии с правилами этой организации национальные валюты стали называться кронами, их золотое содержание должно было соответствовать соотношению 2 480 крон к 1 кг чистого драгметалла.

Обязательство обмена банкнот на золото исполнялось вплоть до Первой мировой войны. Окончательно от него отказались только в 1931 году.

В 1940-м золотой запас страны был вывезен в Великобританию, США и Канаду, а Норвегию оккупировала фашистская Германия. Норвежский банк оказался в эмиграции в Лондоне, где провел две эмиссии крон - в 1942 и 1944 годах. В это время в самой Норвегии курс кроны был привязан к рейхсмарке, а объем денег в обращении вырос минимум в пять раз.

По окончании Второй мировой войны курс зафиксировали по отношению к фунту (в соотношении 20 к 1), а 1949-м – к доллару США (7,142 к 1).

Переход плавающему курсу состоялся в 1992 году, когда Норвежский банк объявил о том, что в дальнейшем котировки будут определяться свободным рынком, спросом и предложением. В начале 1990-х норвежская крона оказалась подвержена серьезному давлению - прежде всего из-за экономического кризиса в соседней Швеции, но ей удалось выстоять.

В начале 2000-х она укрепилась благодаря высоким ценам на нефть, экспорт которой служит одним из основных источников доходов страны.

Максимального значения котировки достигли в 2002 году, когда цена кроны превышала 0,11 доллара США. Но мировой финансовый кризис не обошел Норвегию стороной, крона ослабла до 0,05 за доллар. На весну 2012 года она стоит около 0,17 доллара. При этом ее можно купить за 5,00-5,10 российского рубля.

Норвежская крона – свободно конвертируемая валюта, операции с которой возможны на рынке Forex. Ее курс отражает мировые цены на энергоносители, с одной стороны, и достаточно высокие для Европы внутренние процентные ставки, с другой.

Что касается наличной валюты, то ее ввоз и вывоз в Норвегии не ограничен. В то же время почти повсеместно можно рассчитываться картами или снять требуемую сумму в банкомате.