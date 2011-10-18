Польский злотый - официальная валюта Республики Польша. Банковский код - PLN. 1 злотый равна 100 грошам. Номиналы действующих банкнот: 200, 100, 50, 20 и 10 злотых. Монеты: 5, 2, 1 злотый, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 грош.

На лицевой стороне банкноты в 10 злотых изображен портрет князя Мешко I, который жил в IX веке и считается основателем древнепольского государства. При его правлении произошло объединение ляхских племен и было принято христианство. На обороте центральное место занимает изображение серебряного динара, который чеканился в те времена. На банкноте в 20 злотых – сын, наследник и последователь Мешко I Болеслав I Храбрый, а на обороте - серебряный динар периода его правления; на 50 злотых – король Польши Казимир III Великий, правивший страной в XIII веке, и символы его власти: белый орел с королевской печати, скипетр и держава; на 100 злотых – князь литовский, управлявший в том числе и Польшей конце XIV – начале XV века, Владислав II Ягайло, добившийся независимости от Тевтонского ордена, на обороте - трофеи решающего сражения - Грюнвальдской битвы: знамя тевтонских рыцарей и мечи побежденных; на 200 злотых – великий князь литовский и король Польши конца XV – начала XVI века, известный как реформатор и покровитель культуры Сигизмунд I, на обороте - орел на фоне часовни Сигизмунда в Кракове.

На аверсе польских монет изображены государственный герб, надпись «Республика Польша» и год чеканки, на реверсе - номинал в растительном орнаменте.

Первые собственные деньги Польша начала печатать в XIV веке. Именно в этот период злотые пришли на смену дукатам, как в самом начале назывались монеты. Постепенно злотым стали именовать национальную валюту без разделения на серебряные или золотые деньги.

Первая серебряная монета номиналом 1 злотый была выпущена в 1663 году во время правления короля Польши Яна II Казимира. В ее состав входило 3,36 г чистого серебра.

После раздела Речи Посполитой злотый остался в русской зоне. В составе Российской Империи Польша сохранила название своей национальной валюты – слово «злотый» чеканилось на монетах наравне со словом «рубль».

В результате получения независимости в 1918 году денежной единицей в Польше стала польская марка - вплоть до 1923 года. В 1924-м в результате инфляции и экономического кризиса была проведена денежная реформа, и страна вернулась к традиционному злотому.

Экономику удалось стабилизировать к 1926 году, и с этого момента вплоть до 1933-го злотый свободно обменивался на золото или иностранную валюту. В этом во многом была заслуга Юзефа Пилудского, премьер-министра тех лет.

Кризис начала 1930-х привел к тому, что к власти в стране пришли военные, а большая часть промышленных предприятий была национализирована.

Во время оккупации Польши фашистской Германией с 1939 по 1944 год в обращении были злотые генерал-губернаторства. На старые злотые были проставлены штампы, при этом реформа носила дискриминационный характер: обмен зависел от социального статуса и даже от национальности.

После освобождения к эмиссии польского злотого приступил Народный банк Республики Польша. В 1950 году первый выпуск «социалистических» злотых был деноминирован по курсу 1 000 к 1. После этого национальная валюта оставалась неконвертируемой и относительно стабильной вплоть до 1990 года. Существовало несколько параллельных обменных курсов: для иностранцев, для приезжавших из советского блока, для внешней торговли, а также курс черного рынка. При этом официальная стоимость злотого существенно отличалась от реальной.

Уже с 1980 года в Польше начался экономический кризис, в 1982-м инфляция превысила 100%. Страна из-за хронического дефицита бюджета имела колоссальный внешний долг – порядка 42 млрд долларов США.

В конце 1980-х – начале 1990-х Польша одна из первых в так называемом социалистическом лагере вступила на путь рыночных реформ. В результате либерализации цен, приватизации она смогла в считанные годы преодолеть период гиперинфляции и уже к 1993-94 годам стабилизировать свою нацвалюту. В 1995-м была проведена деноминация по курсу 10 тыс. к 1.

На сегодняшний день общепризнано, что Польша – одна из самых успешных стран с переходной экономикой. Несмотря на мировой финансовый кризис, рост ВВП уже в 2010 году составил 2,6%, а в 2011-м – 4,3%. Уровень инфляции удерживается на уровне 4%.

Польский злотый все чаще используется в торговле на рынке Forex, причем котируется по отношению как к евро, так и к доллару США.

Обменный курс на весну 2012 года составляет 3,10-3,15 злотого за доллар и 4,18-4,19 - за евро. Один злотый можно купить за 9,28-9,29 российского рубля.

В 2004 году Польша вступила в Евросоюз и планирует войти в еврозону в ближайшие годы, однако этот процесс откладывается прежде всего из-за того, что пока стране не удалось достичь соответствия всем необходимым критериям.

Банковский сектор в Польше развит так же, как и в большинстве государств Европы. Во многих местах возможен расчет кредитными картами. Однако при покупке или продаже злотых следует учитывать, что лучший курс можно найти в обменных пунктах, а во многих кредитных организациях эта операция вообще не производится, так как в стране со стабильной экономикой для расчетов уже многие годы используется исключительно собственная национальная валюта.