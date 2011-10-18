Cомони — национальная денежная единица Таджикистана, введена в обращение 30 октября 2000 года, 1 000 таджикских рублей обменивались на 1 сомони. Банковский код: TJS. Один сомони делится на 100 дирамов. Номиналы банкнот в обращении: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 сомони. Номиналы монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50 дирамов, 1, 3 и 5 сомони. Формально в обращении находятся и банкноты номиналом 1, 5, 20, 50 дирамов, но в реальном обороте они были заменены монетами соответствующего номинала.

Исторически на территории современного Таджикистана монеты чеканились начиная с III века до н. э. Расцвет деятельности монетных дворов пришелся на времена существования первого централизованного государства таджиков под властью Саманидов (875–999 гг.). В те годы действовало до 30 центров производства монет.

После обретения независимости Таджикистаном в 1991 г. и вплоть до конца 1993 г. в республике продолжал использоваться советский рубль. С начала 1994 г. официальной денежной единицей стал российский рубль, а 10 мая 1995 г. ему на смену пришел таджикский рубль. После окончания гражданской войны и укрепления государственности в Таджикистане в стране была введена новая национальная денежная единица, названная «сомони» в честь Саманидов (тадж. «Сомониён»). Обмен таджикских рублей на сомони проходил до 1 апреля 2001 г.

На лицевой стороне банкнот сомони изображены портреты известных деятелей прошлого, имеющих отношение к общественно-культурному наследию сегодняшнего Таджикистана.

1 сомони — Мирзо Турсун-заде (1911–1977) — поэт, общественно-политический деятель;

3 сомони — Шириншо Шотемур (1899–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

5 сомони — Садриддин Айни (1878–1954) — основоположник современной таджикской литературы;

10 сомони — Мир Сайид Али Хамадони (1314–1384) — таджикский мыслитель и поэт;

20 сомони — Абу Али ибн Сино (Авиценна, 980–1037) — великий ученый-энциклопедист таджикского народа;

50 сомони — Бободжон Гафуров (1908–1977) — ученый, государственный деятель;

100 сомони — Исмоил Сомони (849–907) — основатель первого государства таджиков — государства Саманидов;

200 сомони — Нусратулло Махсум (1881–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

500 сомони — Абуабдулло Рудаки (858–941) — основоположник таджикской классической литературы.

На оборотной стороне банкнот размещены изображения различных архитектурных памятников Таджикистана, а также зданий Центрального банка, Президентского дворца и Дворца наций.

Дизайн банкнот практически не менялся за все время их существования, Национальный банк лишь периодически добавляет в них элементы, связанные с защитой от подделок. Бумага банкнот изготовлена из 100-процентного хлопкового волокна и содержит бесцветные защитные волокна, люминесцирующие красным, синим и зеленым светом. При изготовлении банкнот используется три вида печати (металлографический, офсетный, высокий) и применяется восемь элементов защиты. Бумажные дирамы напечатаны офсетным способом (за исключением серийного номера, выполненного высоким способом печати) и защищены намного слабее. Монеты производятся из медно-никелевого (1, 3 и 5 сомони), медно-цинкового сплавов (25 и 50 дирамов), стали и латуни (5, 10 и 20 дирамов), а также стали, меди и латуни (1 и 2 дирама).

В общей сложности в обороте находится наличных денег на 3,1–3,2 млрд сомони (на февраль 2013 г.). Их относительно небольшое номинальное количество (менее 400 сомони в среднем на жителя) объясняется довольно высоким курсом (4,76 сомони за доллар США на апрель 2013 г.) и общей бедностью населения: ВВП на душу населения в 2012 г. составлял лишь 950 долларов. В наличном обороте в Таджикистане в основном используются монеты и мелкие купюры.