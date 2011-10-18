Вход

Курс таджикского сомони

Динамика курса таджикского сомони (TJS) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты таджикского сомони за сегодня и прогноз на завтра.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы  •  все курсы
 
TJS
70,57
рублей за 10 таджикских сомони
Нет данных о курсах обмена в банках Москвы
Конвертер TJS

Динамика курса таджикского сомони, за 10 TJS

Дата Курс ЦБ РФ
выбрать дату
Период:
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • все

Кросс-курсы таджикского сомони на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
10 TJS 1,06 0,94 400,19 7,18 28,74 0,83 1,07 117,79

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Информация о таджикском сомони

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
TJS 972 отсутствует

Страны обращения

Таджикистан

Историческая справка

Cомони — национальная денежная единица Таджикистана, введена в обращение 30 октября 2000 года, 1 000 таджикских рублей обменивались на 1 сомони. Банковский код: TJS. Один сомони делится на 100 дирамов. Номиналы банкнот в обращении: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 сомони. Номиналы монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50 дирамов, 1, 3 и 5 сомони. Формально в обращении находятся и банкноты номиналом 1, 5, 20, 50 дирамов, но в реальном обороте они были заменены монетами соответствующего номинала.

Исторически на территории современного Таджикистана монеты чеканились начиная с III века до н. э. Расцвет деятельности монетных дворов пришелся на времена существования первого централизованного государства таджиков под властью Саманидов (875–999 гг.). В те годы действовало до 30 центров производства монет.

После обретения независимости Таджикистаном в 1991 г. и вплоть до конца 1993 г. в республике продолжал использоваться советский рубль. С начала 1994 г. официальной денежной единицей стал российский рубль, а 10 мая 1995 г. ему на смену пришел таджикский рубль. После окончания гражданской войны и укрепления государственности в Таджикистане в стране была введена новая национальная денежная единица, названная «сомони» в честь Саманидов (тадж. «Сомониён»). Обмен таджикских рублей на сомони проходил до 1 апреля 2001 г.

На лицевой стороне банкнот сомони изображены портреты известных деятелей прошлого, имеющих отношение к общественно-культурному наследию сегодняшнего Таджикистана.

1 сомони — Мирзо Турсун-заде (1911–1977) — поэт, общественно-политический деятель;

3 сомони — Шириншо Шотемур (1899–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

5 сомони — Садриддин Айни (1878–1954) — основоположник современной таджикской литературы;

10 сомони — Мир Сайид Али Хамадони (1314–1384) — таджикский мыслитель и поэт;

20 сомони — Абу Али ибн Сино (Авиценна, 980–1037) — великий ученый-энциклопедист таджикского народа;

50 сомони — Бободжон Гафуров (1908–1977) — ученый, государственный деятель;

100 сомони — Исмоил Сомони (849–907) — основатель первого государства таджиков — государства Саманидов;

200 сомони — Нусратулло Махсум (1881–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

500 сомони — Абуабдулло Рудаки (858–941) — основоположник таджикской классической литературы.

На оборотной стороне банкнот размещены изображения различных архитектурных памятников Таджикистана, а также зданий Центрального банка, Президентского дворца и Дворца наций.

Дизайн банкнот практически не менялся за все время их существования, Национальный банк лишь периодически добавляет в них элементы, связанные с защитой от подделок. Бумага банкнот изготовлена из 100-процентного хлопкового волокна и содержит бесцветные защитные волокна, люминесцирующие красным, синим и зеленым светом. При изготовлении банкнот используется три вида печати (металлографический, офсетный, высокий) и применяется восемь элементов защиты. Бумажные дирамы напечатаны офсетным способом (за исключением серийного номера, выполненного высоким способом печати) и защищены намного слабее. Монеты производятся из медно-никелевого (1, 3 и 5 сомони), медно-цинкового сплавов (25 и 50 дирамов), стали и латуни (5, 10 и 20 дирамов), а также стали, меди и латуни (1 и 2 дирама).

В общей сложности в обороте находится наличных денег на 3,1–3,2 млрд сомони (на февраль 2013 г.). Их относительно небольшое номинальное количество (менее 400 сомони в среднем на жителя) объясняется довольно высоким курсом (4,76 сомони за доллар США на апрель 2013 г.) и общей бедностью населения: ВВП на душу населения в 2012 г. составлял лишь 950 долларов. В наличном обороте в Таджикистане в основном используются монеты и мелкие купюры.

Курсы валют в городах