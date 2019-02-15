Динамика курса Доллара США
Динамика курса доллара США (USD) к рублю, евро, за месяц и 2019 год. График изменений курса валюты доллара США за сегодня и прогноз на завтра
|Курс ЦБ
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|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,79
Веста
Динамика курса доллара США, за 1 USD
График торгов
|Time
|Last
|Chg
|Chg%
|Open
|High
|Low
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- сегодня
- 3 дня
Обмен валюты по курсу биржи
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- Обменные пункты
- Официальные курсы банков
-
+ еще 2 66,57Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
-
66,56Далена Банк - Офис «Таганский»
-
66,55Банк Металлург
-
66,49НС Банк -ДО "На Курской"
-
66,45Внешфинбанк - ДО "Центральный"
-
66,79Веста
-
+ еще 6 66,79Заубер Банк - ДО №3 «Жулебино»
-
+ еще 1 66,85Банк Металлург
-
66,85Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
-
66,85«Норвик Банк — Москва»
Кросс-курсы доллара США на 15 февраля 2019 года
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EUR
|
KZT
|
CNY
|
UAH
|
GBP
|
CHF
|
JPY
|1 USD
|0,89
|377,38
|6,77
|27,10
|0,78
|1,01
|111,07
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Банковские продукты в долларах США
Информация о долларе США
Коды и символы
|Буквенный код
|Цифровой код
|Символ
|USD
|840
|$
Страны обращения
Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Виргинские Острова (США), Восточный Тимор, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, США, Северные Марианские острова, Тёркс и Кайкос, Эквадор
Историческая справка
Доллар США – официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Банковский код - USD. Обозначается знаком $. 1 доллар равен 100 центам. Номиналы банкнот в обращении: 100, 50, 20, 10, 5, 2 (сравнительно редкая банкнота), 1 доллар, а также монеты 1 доллар, 50, 25, 10, 5 и 1 цент. Кроме того, существуют банкноты номиналом 500, 1 000, 5 000, 10 000 и 100 000, которые использовались ранее для взаиморасчетов в рамках Федеральной резервной системы, однако с 1945 года более не выпускаются, а с 1969 года официально выведены из обращения, так как им на смену пришла электронная система платежей. Название денежной единицы, согласно наиболее распространенной версии, происходит от средневековой монеты талер, чеканившейся в Германии.
Традиционно на лицевой стороне доллара США изображаются президенты и политические деятели Соединенных Штатов. На современных банкнотах это Бенджамин Франклин – 100 долларов, Улисс Грант – 50, Эндрю Джексон – 20, Александр Гамильтон – 10, Авраам Линкольн – 5, Томас Джефферсон – 2 и Джордж Вашингтон – 1 доллар. На оборотной стороне изображены памятники истории: 100 долларов - Индепенденс-холл, где была подписана Декларация независимости, 50 – Капитолий, 20 – Белый дом, 10 – Казначейство США, 5 – мемориал Линкольна в Вашингтоне. Банкнота в 1 доллар на обороте имеет особый рисунок, состоящий из двустороннего изображения так называемой Большой печати США, используемой для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством, и хранящейся в Вашингтоне.
Считается, что для противодействия печатанию фальшивых долларов дизайн необходимо менять не реже одного раза в 7-10 лет. При этом абсолютно все выпущенные банкноты США начиная с 1861 года, когда деньги были впервые эмитированы в бумажном виде, являются на территории Соединенных Штатов законным платежным средством.
Впервые решение о выпуске долларов США было принято конгрессом в 1786 году, а в 1792-м они стали основной расчетной валютой государства. С 1796 года введен принцип биметаллической денежной единицы, то есть чеканились как серебряные, так и золотые монеты. При этом каждый раз в результате изменения соотношения цен на два драгоценных металла либо одни, либо другие монеты исчезали из обращения. До 1857 года на территории США иностранные деньги (прежде всего испанские песо, а позже мексиканские доллары) также служили законным платежным средством.
В 1900 году был принят закон о золотом стандарте. К этому моменту 1 доллар соответствовал 1,50463 грамма чистого золота. В 1933 году он впервые оказался девальвирован на 41% в результате Великой депрессии. Тройская унция золота стала стоить 35 долларов.
В конце Второй мировой войны в результате Бреттон-Вудского соглашения доллар стал единственной денежной единицей, обменивавшейся на золото, при этом курсы остальных мировых валют привязывались к американской. Одновременно в послевоенные годы Соединенные Штаты сделались основным кредитором Европы. Таким образом, доллар США превратился в мировую расчетную валюту и занял свое место в резервах центральных банков.
Однако уже к 1960 году хронический дефицит бюджета США привел к тому, что количество долларов, которыми владели кредиторы по всему миру, превысило размеры золотого запаса. Усложнил ситуацию кризис 1969-70 годов. В результате в 1971-м обмен долларов на золото был окончательно прекращен после соответствующего заявления президента Ричарда Никсона.
В течение 1970-х годов курс доллара снижался. Ситуация усугубилась кризисом 1975-76 годов. В 1976 году в результате международного соглашения была создана новая – Ямайская валютная система, которая окончательно узаконила отказ от золотого обеспечения валют.
Укрепление доллара в 1980-е поставило американских производителей в невыгодное положение относительно других стран. В результате было принято решение о девальвации доллара путем урезания процентных ставок. И к 1991 году удалось фактически вдвое снизить обменный курс по отношению к японской иене, фунту и немецкой марке.
В 1992 году в результате падения британского фунта стерлингов и кризиса в Европе доллар подорожал почти на 30%, но с апреля 1993-го его котировки вновь стали снижаться - вплоть до 1998 года, когда произошло значительное ослабление доллара по отношению к японской иене - с 136 до 111 в течение трех дней. Это было связано с массовой репатриацией средств японских инвесторов в результате кризиса рынков развивающихся стран, в том числе дефолта в России.
1999-2001 годы - период нового укрепления доллара США, который был остановлен Федеральной резервной системой, снизившей процентные ставки до 2%, для того чтобы стимулировать экономику.
Наиболее важным событием для доллара стало создание в 1999 году единой европейской валюты, в которую центральные банки многих стран - кредиторов Соединенных Штатов перевели часть своих резервов.
На лето 2011 года доллар США котируется в пределах 1,40-1,46 доллара за евро, 76-78 японских иен за доллар и 1,62-64 доллара за фунт.
Несмотря на конкуренцию с евро, на сегодняшней день валюта Соединенных Штатов занимает ведущее место в резервах центральных банков. Кроме того, она остается основной расчетной валютой между странами в международной торговле, а также является базовой при расчетах через платежные системы по пластиковым картам вне зоны Европейского союза, где преобладает евро.
Доллар США – основная валюта рынка Forex. Через эту валюту проходят сделки и выставляются основные котировки.
Мнения специалистов относительно будущего доллара диаметрально противоположны. С одной стороны, многие считают, что в ближайшее время крах долларовой финансовой системы неизбежен из-за огромного внешнего долга Соединенных Штатов, самого большого в мире. На лето 2011 года он превышает 14,5 трлн долларов.
С другой – стабильность доллара базируется на высоких экономических показателях. Экономика США занимает первое место по валовому внутреннему продукту, опережая Китай, который на второй позиции, почти в два раза. Кроме того, высокому курсу доллара способствует монетарная политика Федеральной резервной системы, а также вера инвесторов, которые сохраняют свои активы в американской валюте и во время кризисов стремятся переводить их в доллары, находя в долговых инструментах США убежище от стихии рыночной экономики.
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