Доллар США – официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Банковский код - USD. Обозначается знаком $. 1 доллар равен 100 центам. Номиналы банкнот в обращении: 100, 50, 20, 10, 5, 2 (сравнительно редкая банкнота), 1 доллар, а также монеты 1 доллар, 50, 25, 10, 5 и 1 цент. Кроме того, существуют банкноты номиналом 500, 1 000, 5 000, 10 000 и 100 000, которые использовались ранее для взаиморасчетов в рамках Федеральной резервной системы, однако с 1945 года более не выпускаются, а с 1969 года официально выведены из обращения, так как им на смену пришла электронная система платежей. Название денежной единицы, согласно наиболее распространенной версии, происходит от средневековой монеты талер, чеканившейся в Германии.

Традиционно на лицевой стороне доллара США изображаются президенты и политические деятели Соединенных Штатов. На современных банкнотах это Бенджамин Франклин – 100 долларов, Улисс Грант – 50, Эндрю Джексон – 20, Александр Гамильтон – 10, Авраам Линкольн – 5, Томас Джефферсон – 2 и Джордж Вашингтон – 1 доллар. На оборотной стороне изображены памятники истории: 100 долларов - Индепенденс-холл, где была подписана Декларация независимости, 50 – Капитолий, 20 – Белый дом, 10 – Казначейство США, 5 – мемориал Линкольна в Вашингтоне. Банкнота в 1 доллар на обороте имеет особый рисунок, состоящий из двустороннего изображения так называемой Большой печати США, используемой для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством, и хранящейся в Вашингтоне.

Считается, что для противодействия печатанию фальшивых долларов дизайн необходимо менять не реже одного раза в 7-10 лет. При этом абсолютно все выпущенные банкноты США начиная с 1861 года, когда деньги были впервые эмитированы в бумажном виде, являются на территории Соединенных Штатов законным платежным средством.

Впервые решение о выпуске долларов США было принято конгрессом в 1786 году, а в 1792-м они стали основной расчетной валютой государства. С 1796 года введен принцип биметаллической денежной единицы, то есть чеканились как серебряные, так и золотые монеты. При этом каждый раз в результате изменения соотношения цен на два драгоценных металла либо одни, либо другие монеты исчезали из обращения. До 1857 года на территории США иностранные деньги (прежде всего испанские песо, а позже мексиканские доллары) также служили законным платежным средством.

В 1900 году был принят закон о золотом стандарте. К этому моменту 1 доллар соответствовал 1,50463 грамма чистого золота. В 1933 году он впервые оказался девальвирован на 41% в результате Великой депрессии. Тройская унция золота стала стоить 35 долларов.

В конце Второй мировой войны в результате Бреттон-Вудского соглашения доллар стал единственной денежной единицей, обменивавшейся на золото, при этом курсы остальных мировых валют привязывались к американской. Одновременно в послевоенные годы Соединенные Штаты сделались основным кредитором Европы. Таким образом, доллар США превратился в мировую расчетную валюту и занял свое место в резервах центральных банков.

Однако уже к 1960 году хронический дефицит бюджета США привел к тому, что количество долларов, которыми владели кредиторы по всему миру, превысило размеры золотого запаса. Усложнил ситуацию кризис 1969-70 годов. В результате в 1971-м обмен долларов на золото был окончательно прекращен после соответствующего заявления президента Ричарда Никсона.

В течение 1970-х годов курс доллара снижался. Ситуация усугубилась кризисом 1975-76 годов. В 1976 году в результате международного соглашения была создана новая – Ямайская валютная система, которая окончательно узаконила отказ от золотого обеспечения валют.

Укрепление доллара в 1980-е поставило американских производителей в невыгодное положение относительно других стран. В результате было принято решение о девальвации доллара путем урезания процентных ставок. И к 1991 году удалось фактически вдвое снизить обменный курс по отношению к японской иене, фунту и немецкой марке.

В 1992 году в результате падения британского фунта стерлингов и кризиса в Европе доллар подорожал почти на 30%, но с апреля 1993-го его котировки вновь стали снижаться - вплоть до 1998 года, когда произошло значительное ослабление доллара по отношению к японской иене - с 136 до 111 в течение трех дней. Это было связано с массовой репатриацией средств японских инвесторов в результате кризиса рынков развивающихся стран, в том числе дефолта в России.

1999-2001 годы - период нового укрепления доллара США, который был остановлен Федеральной резервной системой, снизившей процентные ставки до 2%, для того чтобы стимулировать экономику.

Наиболее важным событием для доллара стало создание в 1999 году единой европейской валюты, в которую центральные банки многих стран - кредиторов Соединенных Штатов перевели часть своих резервов.

На лето 2011 года доллар США котируется в пределах 1,40-1,46 доллара за евро, 76-78 японских иен за доллар и 1,62-64 доллара за фунт.

Несмотря на конкуренцию с евро, на сегодняшней день валюта Соединенных Штатов занимает ведущее место в резервах центральных банков. Кроме того, она остается основной расчетной валютой между странами в международной торговле, а также является базовой при расчетах через платежные системы по пластиковым картам вне зоны Европейского союза, где преобладает евро.

Доллар США – основная валюта рынка Forex. Через эту валюту проходят сделки и выставляются основные котировки.

Мнения специалистов относительно будущего доллара диаметрально противоположны. С одной стороны, многие считают, что в ближайшее время крах долларовой финансовой системы неизбежен из-за огромного внешнего долга Соединенных Штатов, самого большого в мире. На лето 2011 года он превышает 14,5 трлн долларов.

С другой – стабильность доллара базируется на высоких экономических показателях. Экономика США занимает первое место по валовому внутреннему продукту, опережая Китай, который на второй позиции, почти в два раза. Кроме того, высокому курсу доллара способствует монетарная политика Федеральной резервной системы, а также вера инвесторов, которые сохраняют свои активы в американской валюте и во время кризисов стремятся переводить их в доллары, находя в долговых инструментах США убежище от стихии рыночной экономики.

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