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Дебетовые карты в Альфа-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Альфа-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

23 дебетовые карты

Mastercard World «Cash Back» — Альфа-Банк
Cash Back
Mastercard World
268 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 есть нет
Visa Classic «Альфа-карта» — Альфа-Банк
Альфа-карта
Visa Classic , Mastercard Standard
114 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic «Альфа-карта» — Альфа-Банк
Альфа-карта с преимуществами
Visa Gold , Mastercard World
55 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 есть нет
Visa Signature «Альфа-карта Premium» — Альфа-Банк
Альфа-карта Premium
Visa Signature
23 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 есть нет
MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Перекресток
Mastercard World
18 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • супермаркеты
Visa Signature «Alfa Travel» — Альфа-Банк
Alfa Travel
Visa Signature
15 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • для путешествий
Visa Signature «Alfa Travel Premium» — Альфа-Банк
Alfa Travel Premium
Visa Signature
3 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • для путешествий
MasterCard World «РЖД Бонус» — Альфа-Банк
РЖД
Mastercard Standard
3 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • для путешествий
MasterCard Platinum «РЖД Бонус» — Альфа-Банк
РЖД Platinum
Mastercard Platinum
2 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • для путешествий
MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Перекресток (предоплаченная)
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 99 нет
  • супермаркеты
MasterCard Black Edition — Альфа-Банк
Aeroflot Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • для путешествий
MasterCard Platinum «Aeroflot» — Альфа-Банк
Aeroflot Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • для путешествий
MasterCard Standard «Next» — Альфа-Банк
Next
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 100 есть нет
MasterCard Standard «World of Tanks» — Альфа-Банк
World of Tanks
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 500 нет
  • игры
MasterCard Standard «World of Tanks Blitz» — Альфа-Банк
World of Tanks Blitz
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 500 нет
  • игры
Mastercard World Black Edition — Альфа-Банк
World of Tanks Blitz Premium
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • игры
Mastercard World Black Edition — Альфа-Банк
World of Tanks Premium
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • игры
MasterCard Standard «World of Warships» — Альфа-Банк
World of Warships
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 500 нет
  • игры
Mastercard World Black Edition — Альфа-Банк
World of Warships Premium
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 50 000 нет
  • игры
Visa Classic «VISA — АЛЬФА-БАНК — WWF» — Альфа-Банк
WWF
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • благотворительность
Мир Классическая «Дебетовая карта Мир» — Альфа-Банк
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
Visa Classic «Пятерочка» — Альфа-Банк
Пятерочка
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 000 нет
  • супермаркеты
Mastercard Platinum — Альфа-Банк
Часы с картой AlfaPay
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Альфа-Банка

Оценка: 5 Проверяется
Прошу выразить огромную благодарность сотруднику - финансовому консультанту Елизавете Плохих за проявленное терпение и успешную разблокировку карты и приложения. Особенно прошу... Весь отзыв
Все отзывы
136 499

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