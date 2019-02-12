



Свои дебетовые карты клиенты Альфа-Банка могут использовать при осуществлении безналичных платежей (в том числе через интернет), снятия денег в банкомате. Средства, хранящиеся на карт-счете, принадлежат только его владельцу. Банк к ним никакого отношения не имеет, поэтому о погашении долга и уплате комиссии за пользование ресурсами речи не идет.



Единственные услуги, которые могут попросить оплатить потребителя — выпуск пластика, его годовое (месячное) обслуживание и снятие денег в банкоматах, не принадлежащих партнерам.



Выбор



Сравнить действующие предложения финансовой организации и сделать выбор в пользу одного из них вы можете на нашем сайте. При изучении типов дебетовок рекомендуется уделить внимание:



• предоставляемым бонусам и скидкам;



• размеру процентов, начисляемых на остаток;



• вариантам доступных кешбэков;



• программе лояльности;



• стоимости изготовления.



Определившись с пластиком, заполните онлайн-заявку. Сервис Банки.ру тут же отправит ее специалистам банка. Они ознакомятся с данными и свяжутся с заявителем, чтобы задать уточняющие вопросы, сказать, где и когда можно забрать новую карту.





