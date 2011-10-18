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Дебетовые карты в БайкалИнвестБанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БайкалИнвестБанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic — БайкалИнвестБанк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
доллар США нет 15 есть нет
евро нет 15 есть нет
Visa Gold — БайкалИнвестБанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
доллар США нет 50 есть нет
евро нет 50 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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