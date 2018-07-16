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Дебетовые карты в ФФин Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ФФин Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Mastercard Platinum — ФФин Банк
Базовая
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard Platinum — ФФин Банк
Индивидуальная
Visa Platinum , Visa Infinite , Mastercard Platinum , Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 30 000 нет нет
доллар США нет 0 - 475 нет нет
евро нет 0 - 406 нет нет
Mastercard Platinum — ФФин Банк
Премиальная
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 5 988 нет нет
доллар США нет 0 - 95 нет нет
евро нет 0 - 81 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ФФин Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Буквально недавно открыла для себя абсолютно новый банк, посетив торговый центр Афимол Сити. Приятный интерьер, моментами приветливые сотрудники, которые подробно рассказав о... Весь отзыв
Все отзывы
1 872

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