Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в ФФин Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ФФин Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 475
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 406
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 95
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 81
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах ФФин Банка
1 872
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