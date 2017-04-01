Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке Оранжевыйизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Оранжевый. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
9 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|800 - 3 300
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|12 - 50
|есть
|нет
|евро
|нет
|11 - 44
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|1 700 - 4 200
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|26 - 64
|есть
|нет
|евро
|нет
|23 - 57
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|675 - 1 800
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10 - 27
|нет
|нет
|евро
|нет
|9 - 24
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 575 - 2 700
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|24 - 41
|нет
|нет
|евро
|нет
|21 - 36
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|1 275 - 3 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|2 175 - 3 900
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|950 - 5 100
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|15 - 78
|есть
|нет
|евро
|нет
|13 - 69
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|1 850 - 6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|28 - 91
|есть
|нет
|евро
|нет
|25 - 81
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 48 300
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 731
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 646
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка Оранжевый
Оценка: 5 Не засчитана
Так уж получается, что большинство пользователей любит писать негативные отзывы. И я не исключение. Действительно зачем писать отзыв, если все работает и нет никаких проблем... Весь отзыв
5 799
Похожие продукты других банков: Томскпромстройбанк, Межрегиональный промышленно-строительный банк, Муниципальный Камчатпрофитбанк.
Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Ипотека