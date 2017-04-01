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Дебетовые карты в банке Оранжевый

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Оранжевый. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Classic — Банк Оранжевый
Знаток
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 800 - 3 300 есть нет
доллар США нет 12 - 50 есть нет
евро нет 11 - 44 есть нет
Visa Gold — Банк Оранжевый
Знаток Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 1 700 - 4 200 есть нет
доллар США нет 26 - 64 есть нет
евро нет 23 - 57 есть нет
Visa Classic — Банк Оранжевый
Исследователь
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 675 - 1 800 нет нет
доллар США нет 10 - 27 нет нет
евро нет 9 - 24 нет нет
Visa Gold — Банк Оранжевый
Исследователь Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 575 - 2 700 нет нет
доллар США нет 24 - 41 нет нет
евро нет 21 - 36 нет нет
Visa Classic — Банк Оранжевый
Исследователь с начислением процентов
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 1 275 - 3 000 нет нет
Visa Gold — Банк Оранжевый
Исследователь с начислением процентов Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 2 175 - 3 900 нет нет
Visa Classic — Банк Оранжевый
Мудрец
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 950 - 5 100 есть нет
доллар США нет 15 - 78 есть нет
евро нет 13 - 69 есть нет
Visa Gold — Банк Оранжевый
Мудрец Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 1 850 - 6 000 есть нет
доллар США нет 28 - 91 есть нет
евро нет 25 - 81 есть нет
Visa Infinite — Банк Оранжевый
Правитель
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 48 300 есть нет
доллар США нет 0 - 731 есть нет
евро нет 0 - 646 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка Оранжевый

Оценка: 5 Не засчитана
Так уж получается, что большинство пользователей любит писать негативные отзывы. И я не исключение. Действительно зачем писать отзыв, если все работает и нет никаких проблем... Весь отзыв
Все отзывы
5 799

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