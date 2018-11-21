Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в БКС Премьеризменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БКС Премьер. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 88
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 76
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 18 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 263
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 227
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах БКС Премьер
Оценка: 4 Не засчитана
БКС начал пользоваться, можно сказать, вынужденно. Сначала была зарплатная карта. И вот это был геморрой, потому что банкоматов по Москве штук 10, если не меньше. А еще когда офис... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Как тут уже писали, курс обмена действительно выгодный. Но для этого нужно быть клиентом БКС) У меня есть карта Премьер базовый. И есть на ней определенная сумма, благодаря чему я... Весь отзыв
1 348
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