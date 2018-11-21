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Дебетовые карты в БКС Премьер

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БКС Премьер. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Директ
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
доллар США нет 0 нет
  • другое
евро нет 0 нет
  • другое
Премьер Базовый
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 6 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 88 нет
  • другое
евро нет 0 - 76 нет
  • другое
Премьер Расширенный
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 18 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 263 нет
  • другое
евро нет 0 - 227 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах БКС Премьер

Оценка: 4 Не засчитана
Сначала ничего не знала о возможностях БКС Премьер, просто по совету младших коллег завела вклад в банке. Ко мне прикрепили финсоветника, очень милый молодой человек, знающий... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
БКС начал пользоваться, можно сказать, вынужденно. Сначала была зарплатная карта. И вот это был геморрой, потому что банкоматов по Москве штук 10, если не меньше. А еще когда офис... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Как тут уже писали, курс обмена действительно выгодный. Но для этого нужно быть клиентом БКС) У меня есть карта Премьер базовый. И есть на ней определенная сумма, благодаря чему я... Весь отзыв
Все отзывы
1 348

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