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Уральские авиалинии Gold

Visa Gold «Уральские авиалинии» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 2 800 до 7 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа Крылья от авиакомпании "Уральские авиалинии": начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно полностью или частично оплатить следующий билет или пожертвовать их на благотворительность:

  • 1 000 приветственных бонусных рублей;

  • 1,25 бонусных рубля за каждые 35 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные на оплату товаров и услуг;

    • дополнительные баллы начисляются за:

    • выполнении "миссий" от авиакомпании;

    • покупки на shop.uralairlines.ru;
    • полеты на рейсах авиакомпании
Выпуск и обслуживание
2 800 - 7 000 ₽
  • 2 800 / 5 600 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года;
  • 3 500 / 7 000 руб. при сроке действия карты 1 / 2 года и предоставлении полиса ВЗР
Первоначальный взнос: 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа;
  • льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров
Минусы
  • требуется первоначальный взнос
Особые ограничения
  • возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 60 000 руб. (эквивалент)
Дата актуализации
25.01.2019 11:36
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Уральские авиалинии Gold» в 213 городах России
58 290
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
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