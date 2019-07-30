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Дебетовая карта "Базовая" в банке ДОМ.РФ

Visa Classic — Банк ДОМ.РФ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: моментальная карта - 100 000 руб. в день, 200 000 руб. в месяц и именная - 200 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • технический овердрафт - 36% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты
Дата актуализации
30.07.2019 14:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовая» в 22 городах России
24 375
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба