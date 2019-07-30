Дебетовая карта "Базовая" в банке ДОМ.РФ
Visa Classic — Банк ДОМ.РФ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: моментальная карта - 100 000 руб. в день, 200 000 руб. в месяц и именная - 200 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- технический овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты
Дата актуализации
30.07.2019 14:21
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовая» в 22 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба