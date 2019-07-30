Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: моментальная карта - 100 000 руб. в день, 200 000 руб. в месяц и именная - 200 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

технический овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты Дата актуализации 30.07.2019 14:21 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.