программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)

1% от любой покупки;

5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);

до 15% за покупки у партнеров банка