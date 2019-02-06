Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);

до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;

дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;

если сумма покупок в текущем месяце составила от 15 000 руб., в следующем месяце начисляются бонусы "спасибо" за покупки в акционных категориях: 5% в кафе и ресторанах (не более 2 000 бонусов); 1% в супермаркетах (не более 1 000 бонусов); на остальные покупки распространяются общие условия программы "Спасибо от Сбербанка"



срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются