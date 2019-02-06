Золотая дебетовая
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 100 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 100 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир Премиальная
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- супермаркеты
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;
если сумма покупок в текущем месяце составила от 15 000 руб., в следующем месяце начисляются бонусы "спасибо" за покупки в акционных категориях:
- 5% в кафе и ресторанах (не более 2 000 бонусов);
- 1% в супермаркетах (не более 1 000 бонусов);
- на остальные покупки распространяются общие условия программы "Спасибо от Сбербанка"
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 150 руб.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 долл.
1%, мин. 5 долл.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 евро
1%, мин. 5 евро
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование, экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
- не требуется
- не требуется
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы
- карта Мир Золотая выпускается для работников бюджетной сферы и в рамках зарплатного договора;
- карта Мир Золотая участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России