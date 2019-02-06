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Сбербанк России, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Золотая дебетовая

Mastercard Gold — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • супермаркеты
  • другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;

  • дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;

  • если сумма покупок в текущем месяце составила от 15 000 руб., в следующем месяце начисляются бонусы "спасибо" за покупки в акционных категориях:

    • 5% в кафе и ресторанах (не более 2 000 бонусов);
    • 1% в супермаркетах (не более 1 000 бонусов);
    • на остальные покупки распространяются общие условия программы "Спасибо от Сбербанка"

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование, экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы
Особые ограничения
  • карта Мир Золотая выпускается для работников бюджетной сферы и в рамках зарплатного договора;
  • карта Мир Золотая участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
06.02.2019 12:57
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая дебетовая» в 7235 городах России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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