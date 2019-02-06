Сбербанк России, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Молодежная
Mastercard Standard «Молодежная» — Сбербанк России
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 650 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Бонусы
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
Выпуск и обслуживание
150 - 650 ₽
со 2-го года: 150 руб.
- стоимость обслуживания карты в стандартном дизайне - 150 руб., карты с индивидуальным дизайном - 150 руб.+ 500 руб. (разовая плата за индивидуальный дизайн)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная со 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 25 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- индивидуальный дизайн;
- оплата картой онлайн покупок и покупок в путешествиях
Особые ограничения
- карта для молодежи 14-25 лет
Дата актуализации
06.02.2019 13:01
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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