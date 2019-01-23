Банк Уралсиб, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Интернет-карта
Mastercard Virtual «Интернет-карта» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 2 $
- бонусная программа
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 2 €
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Internet
Бонусы
- для путешествий
- сотовые операторы
- благотворительность
- другое
подключается на выбор:
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
программа Время в подарок: бонусы на счет мобильного телефона - 0,5% от суммы покупок. Подключение 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро. Ежемесячная комиссия 5 руб. Максимальное вознаграждение - 3 000 руб. в месяц.
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Выпуск и обслуживание
2 $
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Выпуск и обслуживание
2 €
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- невозможно совершать операций в сети Интернет, требующие в дальнейшем предъявления пластиковой карты (бронирование отелей, билетов, автомобилей и т. д.);
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- невысокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
23.01.2019 11:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Интернет-карта» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба