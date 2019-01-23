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Банк Уралсиб, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Интернет-карта

Mastercard Virtual «Интернет-карта» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Internet
Бонусы
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
  • другое

подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:

  • 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
  • макс. 4 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: бонусы на счет мобильного телефона - 0,5% от суммы покупок. Подключение 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро. Ежемесячная комиссия 5 руб. Максимальное вознаграждение - 3 000 руб. в месяц.

Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • невозможно совершать операций в сети Интернет, требующие в дальнейшем предъявления пластиковой карты (бронирование отелей, билетов, автомобилей и т. д.);
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • невысокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
  • карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
23.01.2019 11:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Интернет-карта» в 151 городе России
47 616
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба