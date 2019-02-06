Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, покупки: до 500 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день; покупки: до 30 000 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 евро в день; покупки: до 30 000 евро в день Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро, начиная с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, без комиссии Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

моментальный выпуск;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 06.02.2019 09:14 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.