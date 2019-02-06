Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Ключ
Mastercard Standard Unembossed «Ключ» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, покупки: до 500 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день; покупки: до 30 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в день; покупки: до 30 000 евро в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро, начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- моментальный выпуск;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 09:14
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Ключ» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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