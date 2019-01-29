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Пакет услуг Classic
Mastercard Standard «Кредитная» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
1%
мин. 30 руб., макс. 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 800 ₽
по 150 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячные остатки на счетах в банке от 100 000 руб.;
- среднемесячные остатки на счетах от 30 000 руб. и сумма покупок от 10 000 руб. в месяц;
- сумма покупок в месяц от 30 000 руб.;
- сумма поступлений от 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% за первые 2 снятия в месяц;
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
- 1%, мин. 300 руб. в иных случаях
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (3 000 долл. / евро) в день, до 500 000 руб. (10 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- 1 дополнительная карта - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- 2 бесплатных снятия в месяц в любых банкоматах на территории РФ
Минусы
- взимание комиссии за получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Classic"
Дата актуализации
29.01.2019 10:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Classic» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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