Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Амурский тигр (моментальная)
Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 6 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 5 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Unembossed Instant Issue
- UnionPay Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- благотворительность
0,7% от суммы покупок по карте банк перечисляет в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Выпуск и обслуживание
6 $
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Выпуск и обслуживание
5 €
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) - для карт Mastercard;
- 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. - для карт Mastercard, 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 70 000 руб. в день с карты, до 250 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц со счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 70 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 8 500 долл. в день, до 35 000 долл. в месяц со счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 70 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 6 200 евро в день, до 25 000 евро в месяц со счета
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие средств в банкоматах банков-партнеров для карт Mastercard;
- благотворительные отчисления за счет средств банка
Минусы
- высокая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
18.01.2019 15:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Амурский тигр (моментальная)» в 1125 городах России
84 848Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба