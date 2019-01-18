Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed Instant Issue

UnionPay Instant Issue

Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay

Бонусы благотворительность 0,7% от суммы покупок по карте банк перечисляет в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра

Выпуск и обслуживание 300 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Выпуск и обслуживание 6 $ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Выпуск и обслуживание 5 € Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) - для карт Mastercard;

1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - для карт Mastercard, 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay

Лимиты по операциям снятие наличных: до 70 000 руб. в день с карты, до 250 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 70 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 8 500 долл. в день, до 35 000 долл. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 70 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 6 200 евро в день, до 25 000 евро в месяц со счета