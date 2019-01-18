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Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Персональная

Мир Классическая — Россельхозбанк
еще 3 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 200 ₽
  • бонусная программа
  • Мир Классическая — Россельхозбанк
  • Mastercard Standard — Россельхозбанк
  • Visa Classic — Россельхозбанк
  • China UnionPay — Россельхозбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, QuickPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир) / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
0 - 200 ₽

0 руб. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. (мин. 150 руб. по UnionPay);
  • 0% в банкоматах банков-партнеров (кроме UnionPay)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (мин. 150 руб. по UnionPay)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в устройствах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания валютных карт;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • по карте UnionPay льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров не предоставляется;
Дата актуализации
18.01.2019 13:39
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная» в 1125 городах России
86 944
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба