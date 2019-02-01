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Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;

Garmin Pay для Visa Начисление процентов на остаток средств на счете в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб. от 0,1% до 1% Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 60 $ Выпуск и обслуживание 60 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1,2 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания карт в долларах США и евро;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения бесплатная доставка по Москве и Московской области;

карта Мир выпускается только с рублевым счетом Дата актуализации 01.02.2019 09:26 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.