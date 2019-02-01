Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Дебетовая Platinum
Мир Премиальная — Московский Кредитный Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 500 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 110 $
- стоимость обслуживания 110 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- Garmin Pay для Visa
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
5 500 ₽
Выпуск и обслуживание
110 $
Выпуск и обслуживание
110 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 48 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1,2 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- карта Priority Pass при выпуске карты Visa Platinum - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- начисление процентов на остаток средств на счете
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- бесплатная доставка по Москве и Московской области
Дата актуализации
01.02.2019 09:26
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 49 городах России
23 890Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба