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Связь-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Платежная

Mastercard Standard — Связь-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard Standard — Связь-Банк
  • Visa Classic — Связь-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Samsung Pay/ Google Pay для Visa
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:

  • 1 балл за каждые 250 руб. покупки

накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную (или частичную по карте Visa) оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 180 руб.;
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом по карте Visa в валюте, отличной от долларов США или евро;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • бонусная программа
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
04.02.2019 10:00
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 23
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба