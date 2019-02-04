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Платежная Gold
Mastercard Gold — Связь-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 95 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 95 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay/ Google Pay для Visa
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:
- 1 балл за каждые 225 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную (или частичную по карте Visa) авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, оплату товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
95 $
Выпуск и обслуживание
95 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 4 долл.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 13 300 долл. в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 4 500 евро в день, до 13 300 евро в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом по карте Visa в валюте, отличной от долларов США или евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- высокая стоимость обслуживания карт в иностранной валюте
Дата актуализации
04.02.2019 10:00
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная Gold» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба