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чип

бесконтактные платежи (payWave) Samsung Pay/ Google Pay для Visa

Бонусы для путешествий

другое программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета: 1 балл за каждые 225 руб. покупки накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную (или частичную по карте Visa) авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, оплату товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Выпуск и обслуживание 3 000 ₽

Выпуск и обслуживание 95 $

Выпуск и обслуживание 95 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 180 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 4 долл.;

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 13 300 долл. в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро;

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 500 евро в день, до 13 300 евро в месяц (комиссия за несоблюдение дневного лимита - 0,5% от суммы превышения)