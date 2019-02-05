Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure оплата проезда в Московском метрополитене, МЦК, на маршрутах ГУП «Мосгортранс», в муниципальном транспорте Екатеринбурга (метро/автобус/трамвай/троллейбус) Выпуск и обслуживание 450 ₽ Выпуск и обслуживание 6 $ Выпуск и обслуживание 6 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. (0% в ПВН Мособлбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день в устройствах банка и Мособлбанка, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Мособлбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 долл. (0% в ПВН Мособлбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 7 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 евро (0% в банкоматах Мособлбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро (0% в ПВН Мособлбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 7 500 евро в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,2 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Мособлбанка);

СМС-информирование - 55 руб., 1 долл. / евро в месяц (пакет "Базовый");

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,5% от суммы при проведении операций в валюте, отличной от долларов США и евро, за пределами РФ или в торговых точках (в т. ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент;

плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатное снятие средств в устройствах Мособлбанка Минусы высокая стоимость СМС-информирования Особые ограничения транспортное приложение Дата актуализации 05.02.2019 12:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.