Вход
СМП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Проездной

MasterCard Standard «СМП Метро — Express Card» — СМП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • оплата проезда в Московском метрополитене, МЦК, на маршрутах ГУП «Мосгортранс», в муниципальном транспорте Екатеринбурга (метро/автобус/трамвай/троллейбус)
Выпуск и обслуживание
450 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб. (0% в ПВН Мособлбанка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день в устройствах банка и Мособлбанка, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,2 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Мособлбанка);
  • СМС-информирование - 55 руб., 1 долл. / евро в месяц (пакет "Базовый");
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,5% от суммы при проведении операций в валюте, отличной от долларов США и евро, за пределами РФ или в торговых точках (в т. ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • бесплатное снятие средств в устройствах Мособлбанка
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
  • транспортное приложение
Дата актуализации
05.02.2019 12:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Проездной» в 39 городах России
26 693
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 51
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт