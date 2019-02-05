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Проездной
MasterCard Standard «СМП Метро — Express Card» — СМП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 450 ₽
- стоимость обслуживания 6 $
- стоимость обслуживания 6 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- оплата проезда в Московском метрополитене, МЦК, на маршрутах ГУП «Мосгортранс», в муниципальном транспорте Екатеринбурга (метро/автобус/трамвай/троллейбус)
Выпуск и обслуживание
450 ₽
Выпуск и обслуживание
6 $
Выпуск и обслуживание
6 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб. (0% в ПВН Мособлбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день в устройствах банка и Мособлбанка, до 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Мособлбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 3 долл. (0% в ПВН Мособлбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 7 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 евро (0% в банкоматах Мособлбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 3 евро (0% в ПВН Мособлбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 7 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,2 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Мособлбанка);
- СМС-информирование - 55 руб., 1 долл. / евро в месяц (пакет "Базовый");
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,5% от суммы при проведении операций в валюте, отличной от долларов США и евро, за пределами РФ или в торговых точках (в т. ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент;
- плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- бесплатное снятие средств в устройствах Мособлбанка
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- транспортное приложение
Дата актуализации
05.02.2019 12:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Проездной» в 39 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт