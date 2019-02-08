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чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay для Mastercard

Выпуск и обслуживание 750 - 1 500 ₽ 750 руб. по карте Visa, 1 500 руб. по Mastercard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 20 - 40 $ 20 долл. по карте Visa, 40 долл. по Mastercard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 20 - 40 € 20 евро по карте Visa, 40 евро по Mastercard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров, до 100 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 600 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 150 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров, до 100 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 600 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 150 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров, до 100 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 600 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц