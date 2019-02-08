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Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 12 000 ₽
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
  • Visa Platinum — Банк «Возрождение»
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay для Mastercard
Выпуск и обслуживание
12 000 ₽

за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)

Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0,2%

Снятие наличных в ПВН банка

0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции, дополнительная комиссия 1% взимается по карте Visa при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долл. / евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за получение наличных в устройствах банка;
  • дорогое обслуживание валютных карт
Особые ограничения
  • технология бесконтактной оплаты доступна только по карте Visa;
  • плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
08.02.2019 11:26
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба