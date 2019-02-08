Обслуживание карты

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Mastercard Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay для Mastercard

Выпуск и обслуживание 12 000 ₽ за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 400 $ за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 400 € за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц