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Карта пенсионера
Мир Классическая «Карта пенсионера» — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
5%
- 5% в аптеках и супермаркетах;
- макс. 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых при минимальном остатке в месяце 1 001-50 000 руб., 6% годовых - свыше 50 001 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 15 000 руб. в месяц;
- свыше 15 000 руб. в месяц - 1%, мин. 149 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 149 руб.;
- 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток, cash back
Особые ограничения
- требуется предъявление удостоверения о назначении пенсии или удостоверения ветерана;
- карта предназначена для получения пенсии;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:00
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта пенсионера» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба