Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 5% 5% в аптеках и супермаркетах;

макс. 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых при минимальном остатке в месяце 1 001-50 000 руб., 6% годовых - свыше 50 001 руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 15 000 руб. в месяц;

свыше 15 000 руб. в месяц - 1%, мин. 149 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 149 руб.;

2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток, cash back Особые ограничения требуется предъявление удостоверения о назначении пенсии или удостоверения ветерана;

карта предназначена для получения пенсии;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.02.2019 10:00 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.