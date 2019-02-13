Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Расчетная
Mastercard Standard — Транскапиталбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 690 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 14 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 12 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:
- 1 000 подарочных баллов;
- 1% от суммы любых покупок;
- 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
- 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;
- срок действия баллов не ограничен
Выпуск и обслуживание
690 ₽
Выпуск и обслуживание
14 $
Выпуск и обслуживание
12 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% при снятии 500 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 8 000 долл. в месяц, 3% при снятии 8 000-60 000 долл. в месяц, 10% при снятии свыше 60 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 200 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 6 700 евро в месяц, 3% при снятии 6 700-50 000 евро в месяц, 10% при снятии свыше 50 000 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 700 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие в сторонних банкоматах и ПВН;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
13.02.2019 15:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная» в 36 городах России
21 787Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00