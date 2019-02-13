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чип Бонусы другое программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль: 1 000 подарочных баллов;

1% от суммы любых покупок;

5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;

0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;

срок действия баллов не ограничен Выпуск и обслуживание 1 790 ₽ Выпуск и обслуживание 36 $ Выпуск и обслуживание 30 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% при снятии 500 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 8 000 долл. в месяц, 3% при снятии 8 000-60 000 долл. в месяц, 10% при снятии свыше 60 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 6 700 евро в месяц, 3% при снятии 6 700-50 000 евро в месяц, 10% при снятии свыше 50 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 6 700 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие в сторонних банкоматах и ПВН;

бонусная программа Минусы дорогое СМС-информирование Дата актуализации 13.02.2019 15:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.