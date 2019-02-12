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Кредит Европа Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Cash Card Classic

Visa Classic — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,5%, мин. 90 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,5%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. в банкоматах банка, до 100 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;
  • дорогое обслуживание карты в долларах США
Дата актуализации
12.02.2019 15:37
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash Card Classic» в 31 городе России
112 304
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 82
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57