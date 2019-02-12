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Cash Card Visa Gold
Visa Gold — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 90 $
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
90 $
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,5%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. в банкоматах банка, до 100 000 руб. в ПВН в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 долл. в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;
- дорогое обслуживание карты в долларах США
Дата актуализации
12.02.2019 15:37
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash Card Visa Gold» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57