Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Мультивалютная карта к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро Начисление процентов на остаток средств на счете 1% годовых - по рублевому счету 1% Выпуск и обслуживание 4 000 ₽ Первоначальный взнос: 45 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. / 3 долл. / 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. / 3 долл. / 2 евро Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 300 000 руб. Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 45 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за выдачу наличных рублей в сторонних устройствах;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

требуется крупный первоначальный взнос;

наличие комиссии за снятие в устройствах банка Дата актуализации 07.02.2019 14:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.