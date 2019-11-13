Дебетовая карта Visa Platinum в Банке «МБА-Москва»
- стоимость обслуживания 6 000 ₽
- стоимость обслуживания 200 $
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
6 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
200 $
Первоначальный взнос: 3 000 долл.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 90 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в банкоматах, до 1 500 000 руб. в ПВН в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 5 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. в банкоматах, до 50 000 долл. в ПВН в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
Предложения месяца
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
- ОГРН
- 1027739877857
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-40-50 — единая справочная служба
Дебетовая карта "Visa Platinum"
Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.
Понятие
Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.
Кроме того, карта Visa Platinum Банка «МБА-Москва» активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.
Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.
За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.
Основные параметры
Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:
- дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;
- платежная система;
- тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;
- стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;
- способ считывания данных;
- валюта.
Как заказать
Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:
- Выбирается банк-эмитент.
- Подбирается Visa Platinum карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.
- Подается запрос на получение.
- Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).
- Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.
- При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.
На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.
Для чего использовать
Что можно делать, используя карту Visa Platinum Банка «МБА-Москва»:
- хранить деньги;
- снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;
- оплачивать товары в магазинах;
- совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);
- делать покупки в режиме онлайн.
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