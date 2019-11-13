Дебетовая карта Visa Platinum в Банке «МБА-Москва»

Visa Platinum — МБА-Москва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
6 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в банкоматах, до 1 500 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы наличных операций;
  • плата за неразрешенный овердрафт- 36% годовых;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • бесплатное оформление карт Priority Pass и/или IAPA;
  • медицинская и юридическая поддержка;
  • "Защита покупок", "Продление гарантии", страхование выезжающих за рубеж;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 250 руб. / 175 долл., перевыпуск карты - 7 500 руб. / 250 руб.
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Плюсы

  • невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в банкоматах сторонних банков;

  • бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис, выпуск карт Priority Pass и IAPA, полис ВЗР
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;
  • наличие комиссии за снятие в устройствах банка;
  • требуется крупный первоначальный взнос
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Platinum» в 1 городе России
10 566
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Справочная информация
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
ОГРН
1027739877857
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
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Телефоны
8 800 250-40-50 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Visa Platinum"


Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.

Понятие

Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.

Кроме того, карта Visa Platinum Банка «МБА-Москва» активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.

Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.

За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.

Основные параметры

Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:

  • дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;
  • платежная система;
  • тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;
  • стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;
  • способ считывания данных;
  • валюта.

Как заказать

Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:

  • Выбирается банк-эмитент.
  • Подбирается Visa Platinum карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.
  • Подается запрос на получение.
  • Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).
  • Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.
  • При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.

На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.

Для чего использовать

Что можно делать, используя карту Visa Platinum Банка «МБА-Москва»:

  • хранить деньги;
  • снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;
  • оплачивать товары в магазинах;
  • совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);
  • делать покупки в режиме онлайн.

Banki.ru — сайт, который поможет пользователю выбрать идеальную дебетовую карточку. Именно для этого здесь действуют удобные фильтры для подбора продуктов, на 100 % соответствующих запросам посетителя. Все из того, что выделит система, будет подходить соискателю, поэтому ему останется лишь принять окончательное решение и перейти к заполнению заявки.

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