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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — РАМ Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 800 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 евро в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых по счету в рублях, 32,85% годовых по счетам в валюте;
- СМС-информирование: пакет "Стандарт" - бесплатно, пакет "Премиум" - 100 руб./1,5 долл.(евро) в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие денежных средств в собственных устройствах банка
Дата актуализации
11.02.2019 09:21
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
- Адрес
- 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
- Сайт
- www.rambank-msk.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 707-22-02