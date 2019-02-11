Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 евро в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых по счету в рублях, 32,85% годовых по счетам в валюте;

СМС-информирование: пакет "Стандарт" - бесплатно, пакет "Премиум" - 100 руб./1,5 долл.(евро) в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты Минусы наличие комиссии за снятие денежных средств в собственных устройствах банка Дата актуализации 11.02.2019 09:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.