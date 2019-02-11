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Дебетовая Platinum

Visa Platinum — РАМ Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых по счету в рублях, 32,85% годовых по счетам в валюте;
  • СМС-информирование: пакет "Стандарт" - бесплатно, пакет "Премиум" - 100 руб./1,5 долл.(евро) в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • наличие комиссии за снятие денежных средств в собственных устройствах банка
Дата актуализации
11.02.2019 09:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
3 991
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Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
Адрес
123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
Сайт
www.rambank-msk.ru
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Телефоны
(495) 707-22-02