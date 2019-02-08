Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Google Pay

Выпуск и обслуживание 2 000 - 4 600 ₽ 2 000 / 3 300 / 4 600 руб. при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 30 - 70 $ 2 000 / 3 300 / 4 600 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 27 - 61 € 2 000 / 3 300 / 4 600 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 130 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 130 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 евро

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 130 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)