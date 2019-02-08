Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Google Pay Выпуск и обслуживание 25 000 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Выпуск и обслуживание 379 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Выпуск и обслуживание 334 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. - 3% от суммы) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл. Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день и в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. - 3% от суммы) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 евро Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день и в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. - 3% от суммы) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за несанкционированный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 08.02.2019 10:14 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.